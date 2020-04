Ivan Rakitic spricht über seine Zukunft

Hinter der Zukunft des kroatisch-schweizerischen Spielmachers Ivan Rakitic stehen weiterhin einige Fragezeichen. Jetzt hat er darüber gesprochen.

Der 32-jährige Mittelfeldprofi ist noch bis 2021 an den FC Barcelona gebunden. Im Gespräch mit der “Mundo Deportivo” verrät der frühere Basler Profi, dass er seinen Kontrakt gerne erfüllen würde. Allerdings hängt dies auch von den Planungen der Katalanen ab. Zum Saisonende werde “alles analysiert, aber ich hoffe, meinen Vertrag zu erfüllen”, sagt Rakitic. Mit Kritik an einigen Verantwortlichen im Klub hält er nicht zurück: “Ich verstehe die Situation, aber ich bin kein Sack Kartoffeln, mit dem man alles machen kann. Sie können immer mit mir reden, aber das Wichtigste ist, dass ich an einem Ort sein möchte, an dem ich geliebt, respektiert und gebraucht werde und an dem meine Familie und ich uns wohlfühlen. Wenn dies hier ist, wäre ich froh, wenn nicht, dann entscheide ich wo, und nicht jemand anders.”

Mit dieser Saison ist er nur halbwegs zufrieden. Erst unter dem neuen Trainer Quique Setién fand er wieder Berücksichtigung in der Stammelf. “Ich hatte einen sehr seltsamen ersten Saisonteil, sehr unangenehm und überraschend für mich. Manchmal geschehen Dinge, die man nicht versteht, aber man muss sie akzeptieren”, führt er aus.

Möglich ist eine Rückkehr Rakticis zu zu Ex-Klub FC Sevilla. Dort hat der Spielmacher noch immer viele Freunde, zudem stammt seine Ehefrau aus Andalusien. Zu einer allfälligen Rückkehr an den früheren Spielort sagt er: “Ich habe eine besondere Zuneigung zu Sevilla. Ich habe immer gesagt, dass es ein grosser Traum wäre, dieses Trikot wieder zu tragen, aber es ist nicht nur meine Entscheidung. Monchi (Sportdirektor, Anm. d. Red.) und alle in Sevilla haben meine Nummer, sie haben mich aber noch nicht angerufen.”

Der Spielgestalter lief zwischen 2011 und 2014 in den Farben von Sevilla auf, ehe er nach Barça wechselte.

