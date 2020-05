Sevilla-Sportchef dementiert Einigung mit Rakitic

Seit Monaten rumort es um Ivan Rakitic, der den FC Barcelona auch in diesem Sommer verlassen soll. Angeblich ist eine Rückkehr zum FC Sevilla am wahrscheinlichsten. Mit den Andalusiern laufen allerdings keine Gespräche.

Stand jetzt ist es zwischen Ivan Rakitic und dem FC Sevilla zu keinem Austausch gekommen. “Zwischen Rakitic und Sevilla läuft absolut nichts”, stellt Sportchef Monchi bei “muchodeporte.com” klar. “Was mit Barcelona passiert, hat nichts mit Sevilla zu tun.”

Verschiedenen Meldungen zufolge plant der FC Barcelona auch in diesem Sommer Rakitic abzugeben. Der in Möhlin geborene Kroate spielte zwischen 2011 und 2014 für die Sevillistas. In seiner letzten Saison führte Rakitic Sevilla zum Titeln in der Europa League.

“Mundo Deportivo” zufolge kommt es erst nach Beendigung der momentan unterbrochenen Saison zu finalen Gesprächen zwischen Barça und Rakitic, dessen Vertrag im Camp Nou noch bis 2021 gültig ist.

aoe 9 Mai, 2020 11:31