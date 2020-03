In den nächsten zwei Wochen sind bei keinerlei Partien der spanischen Spitzenliga Zuschauer gestattet. Dieser Entscheid wurde am Dienstagmittag kommuniziert, bei den Spieltagen 28 & 29 kommen Geisterspiele zum Zug. Auch die zweithöchste Liga, Segunda Division, ist betroffen.

Grund ist die Ausbreitung des Coronavirus, die bereits in zahlreichen weiteren Ländern und Ligen zu ähnlichen Massnahmen geführt hat.

Official now from @LaLiga

Two weeks of games behind closed doors. pic.twitter.com/dW228ffhfw

— Sid Lowe (@sidlowe) March 10, 2020