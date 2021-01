Camavinga: “Freut mich, wenn Top-Klubs Interesse zeigen”

Stade Rennes’ Mittelfeldtalent Eduardo Camavinga wird mit grossen Vereinen wie Real Madrid, Juventus Turin und Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Nun spricht der Youngster.

Eduardo Camavinga könnte ab kommender Saison für einen Top-Klub auflaufen, so die Spekulationen. Dass Lockrufe anderer Teams beflügeln können, bestätigte der französische Nationalspieler in einem Interview mit “Canal+”: “Natürlich freut es mich, wenn ein Top-Klub Interesse an mir zeigt.”

Der 18-Jährige stellte aber auch klar: “Ich bin bei Stade Rennes und wir werden bis zum Saisonende warten. Wir werden uns an einen Tisch zusammensitzen und Vor- und Nachteile bewerten.” Favorit auf einen Transfer soll derweil Real Madrid sein, das von den spanischen Medien bereits seit Monaten mit dem Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht wird.

adk 11 Januar, 2021 08:47