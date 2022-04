Carlo Ancelotti deutet Transfer von Kylian Mbappé an

Carlo Ancelotti kann in der kommenden Saison möglicherweise auf die Dienste von Kylian Mbappé zurückgreifen. Der italienische Trainer von Real Madrid scheint diesbezüglich guten Mutes zu sein.

Sein Amtskollege Mauricio Pochettino sagte noch in dieser Woche, dass er auch nächste Saison Trainer bei PSG sein wird. Zudem versicherte er auch einen Verbleib von Mbappé bei den Franzosen. Ancelotti reagiert mit einer launischen Bemerkung auf diese Aussagen und scheint sie nicht für voll zu nehmen. “Trainer können auf Pressekonferenzen nicht die ganze Wahrheit sagen, das ist ganz normal”, so Ancelotti am Freitag. Der Italiener scheint optimistisch zu sein, nächste Saison im Kader auf Mbappé zählen zu können.

Real unternimmt sehr viel, um Mbappé im Sommer zu einem ablösefreien Wechsel nach Madrid zu bewegen. Offiziell ist eine Entscheidung noch nicht gefallen, inoffiziell vielleicht schon.

psc 29 April, 2022 17:12