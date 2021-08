Das passiert jetzt mit Luka Jovic und Mariano Diaz

Karim Benzema wird die Sturmabteilung von Real Madrid noch mindestens zwei weitere Jahre anführen. Doch wer nimmt die Vertreterrolle ein? Luka Jovic oder Mariano Diaz: einer muss noch gehen.

Carlo Ancelotti hat offenbar eine Entscheidung darüber getroffen, wie er die Position hinter Karim Benzema belegen möchte. Der “AS” zufolge darf Luka Jovic (23) bleiben, Mariano Diaz (28) muss Real Madrid hingegen noch in den kommenden Tagen verlassen.

Ancelotti will Jovic demnach eine Chance geben, sich nach seinem bisher völlig misslungenen Wechsel von Eintracht Frankfurt an die Concha Espina im Sommer 2019 zu profilieren. Derweil soll Ancelotti Mariano in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt haben, dass er ihm in dieser Saison keine regelmässige Einsatzzeit geben könne.

Mariano hat seit seiner Rückkehr 2018 lediglich 33 Ligaspiele für Real absolviert. Sein Vertrag läuft 2023 aus, der von Jovic ist noch bis 2025 datiert.

aoe 21 August, 2021 15:31