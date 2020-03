Entscheidung über Modric-Zukunft im Sommer

Luka Modric ist noch 15 Monate an Real Madrid gebunden. Ihm liegt angeblich ein gut dotiertes Angebot von Inter Miami vor. Im Sommer darf der Mittelfeldmann selbst über seine Zukunft entscheiden.

Trotz seiner 34 Jahre gehört Luka Modric bei Real Madrid immer noch zum elitären Kreis der Stammspieler. Vertraglich ist er noch bis 2021 an die Königlichen gebunden. Laut “Mundo Deportivo” darf der Kroate im Sommer selbst über seine Zukunft entscheiden.

In den vergangenen Wochen sickerte durch, dass David Beckhams neu gegründeter Klub Inter Miami grosses Interesse daran signalisiere, Modric in die USA zu holen. Anfang Februar war noch davon berichtet worden, Modric könne sein Zehn-Millionen-Gehalt in Florida nahezu verdoppeln.

Dem Vernehmen nach ist Modric vorerst allerdings nicht an einem USA-Wechsel interessiert. Der Ballon d’Or-Sieger von 2018 gehört seit mittlerweile über sieben Jahren zum Starensemble der Los Blancos.

aoe 7 März, 2020 15:46