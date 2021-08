Gareth Bale beeindruckt Ancelotti und ist bei Real wieder mittendrin

Eigentlich schien Gareth Bale bei Real Madrid ohne Zukunft. Mit der Rückkehr von Trainer Carlo Ancelotti hat sich alles geändert.

Der 32-jährige Waliser stand in den ersten beiden Ligaspielen dieser Saison beide Male in der Startelf. Bale spielt in den Planungen von Ancelotti offensichtlich eine wichtige Rolle. Das Reservistendasein, mit dem sich der Angreifer unter Zinédine Zidane abfinden musste, ist zumindest aktuell vorbei. Dies freut auch den walisischen Nationaltrainer Robert Page, wie dieser auf einer Pressekonferenz sagt. Er kennt den Grund, weshalb der Flügelstürmer bei den Madrilenen nun wieder mittendrin ist: “Gareth hat sich nicht verändert und jetzt einen Trainer, der beeindruckt von dem ist, was Gareth in der Saisonvorbereitung leistete, und der ihn während der Europameisterschaft beobachtete.”

Page führt aus: “Zum Glück hat er den Trainer positiv beeinflusst und ist gut in die Saison gestartet. Er schiesst Tore, was auch für uns gut ist.” Beim 3:3 gegen Levante erzielte Bale seinen ersten Saisontreffer. Weitere Einsätze bei Real sind garantiert. Der Vertrag des Spitzenverdieners läuft noch bis Juni 2022.

