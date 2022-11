Hazard: «Kann immer noch auf Top-Niveau spielen»

Eden Hazard kommt bei Real Madrid über die Rolle des Reservisten nicht hinaus. Seine Zuversicht bewahrt der Belgier dennoch.

Bei Real Madrid stand Eden Hazard in der laufenden Saison erst in sechs Pflichtspielen 229 Minuten auf dem Rasen. Der Offensivspieler findet damit unter Cheftrainer Carlo Ancelotti kaum Beachtung. Zu seiner Verfassung sagte der 31-Jährige nun in einem «FIFA»-Interview vor der WM in Katar: «Es ist kompliziert. Es gab viele Dinge [die sich auswirkten; d. Red.], einige Verletzungen, Zweifel und alles, was dazugehört. Aber jetzt ist alles wieder im Lot. Ich hoffe nur auf eine Sache, nämlich auf dem Platz zeigen zu können, dass ich immer noch auf Top-Niveau spielen kann, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.»

Ob das Ancelotti ähnlich sieht? Hazard könnte die WM dazu nutzen, um sich wieder ins Rampenlicht zu spielen. «Ich denke, ich muss die Messlatte hoch ansetzen. Ich werde versuchen, es besser zu machen als vor vier Jahren. Das wird schwierig sein, denn das war schon ziemlich gut. Aber insgesamt habe ich das Glück, Kapitän einer grossartigen Mannschaft und eines grossartigen Landes zu sein, also haben wir die Pflicht, gross zu denken», so der Routinier.

adk 1 November, 2022 14:07