Karim Benzema kurz vor Verlängerung bei Real Madrid

Real Madrid hat Karim Benzema in den letzten Wochen offenbar davon überzeugt, seinen noch ein Jahr gültigen Vertrag vorzeitig zu verlängern.

Karim Benzema und Real Madrid werden wohl mindestens zwei weitere Saisons kooperieren. Wie die “Marca” berichtet, gibt es innerhalb der Vereinsführung keine Zweifel daran, dass der Superstar seinen 2023 auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängern wird. Die hierfür nötige Vereinbarung werde in Kürze unterzeichnet.

Benzema blickt auf eine absolut fantastische Saison zurück, in der ihm 44 Tore und 15 Vorlagen in 46 Pflichtspielen gelungen sind. Mit den Blancos wurde der inzwischen 34-Jährige Meister in Spanien sowie Gewinner der Champions League. Benzema holte damit bereits zum fünften Mal in seiner Karriere den Henkelpott.

Für die Zeit nach Benzema verfolgt Real Madrid schon einen ganz genauen Plan. Der “AS” zufolge haben sie an der Concha Espina im Sinn, die 2024 gültige und zwischen Manchester City und Erling Haaland vereinbarte Ausstiegsklausel zu aktivieren.

aoe 18 Juni, 2022 15:00