Khedira vergleicht Ancelotti mit Mourinho: Darum waren Real-Stars froh über Wechsel

Fünf Jahre spielte Sami Khedira für Real Madrid, wurde von José Mourinho und dessen Nachfolger Carlo Ancelotti gecoacht. Nun blickte der Deutsche zurück.

Im Sommer 2010 holte José Mourinho Sami Khedira vom VfB Stuttgart zu Real Madrid. Zum Portugiesen pflegt der Weltmeister von 2014 bis heute ein gutes Verhältnis, dennoch schreckte der Ex-Mittelfeldspieler in einem “ESPN”-Podcast (zitiert via “REAL TOTAL“) nicht zurück, offen und ehrlich die Gründe für Mourinhos Aus bei den Königlichen anzusprechen.

Khedira sagte: “Es gab am Ende, ich würde sagen, zu viele Egos in der Kabine. Wenn das Ego über den Spirit des Teams gestellt wird, bist du verloren. Vielleicht war es nach der intensiven Zeit aber auch normal. Ich glaube, dass die Spieler müde waren. In meiner dritten Saison sind wir gegen Borussia Dortmund aus der Champions League ausgeschieden und waren Zweiter oder Dritter in LaLiga. Die Leute hatten genug von all den Arten der Führungsspieler. Dann ist es manchmal besser, sich zu trennen. Ansonsten muss man sich umstellen, seinen Charakter oder seine Führungsmethoden ändern. Und Mourinho zu ändern, ist nicht einfach. Deshalb ist er gegangen und wir haben Ancelotti bekommen.”

Laut dem 77-fachen deutschen Nationalspieler seien “die meisten Spieler froh gewesen, dass Mourinho gegangen ist, weil sie mehr Freiräume hatten und dadurch auch kreativer sein konnten. Ancelotti hat es perfekt gemacht. Er hat versucht, seine Idee dem Team zu vermitteln”. Ancelotti blieb mit seinem Vorhaben geduldig – und hatte letztlich Erfolg. 2014 bescherte der Italiener Real Madrid den ersten Champions-League-Titel nach 2002.

adk 4 März, 2022 10:37