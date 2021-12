Kylian Mbappé schliesst einen Januar-Wechsel zu 100 Prozent aus

Wo der Weg von Kylian Mbappé im kommenden Sommer hinführt, ist noch völlig ungewiss. Klar ist hingegen, dass der 23-jährige Topstürmer die aktuelle Saison bei Paris St. Germain beenden wird.

Einen Wechsel im Januar schliesst der Angreifer komplett aus. Auf einen möglichen Abgang im Winter angesprochen, sagt Mbappé in einem Interview mit “CNN”: “Im Janaur? Nein. Ich bin bei PSG, ich bin glücklich und ich werde die Saison in Paris beenden, zu 100 Prozent.” Mbappé hat mit seinen aktuellen Teamkollegen grosse Ziele und will in der Champions League, der Ligue 1 und im französischen Cup triumphieren: “Um den Fans Freude zu bereiten, was sie verdienen.” Über einen allfälligen Wechsel zu Real Madrid zu sprechen, sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, ergänzt der Torjäger. “Die wichtigste Partie der Saison ist jetzt unser Spiel gegen Real Madrid. Das einzige, was in meinem Kopf ist, ist, dass wir Real Madrid im Februar und März besiegen. Wir sind bereit und ich bin bereit, alles für PSG zu geben”, versichert Mbappé weiter.

Mit Zukunftsgedanken will sich der Angreifer jetzt also noch nicht befassen. Spätestens im nächsten Sommer wird dies aber zwingend der Fall sein müssen. Der Vertrag bei PSG läuft aus.

psc 28 Dezember, 2021 19:26