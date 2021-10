Leonardo platzt wegen Aussagen von Real-Boss Perez über Mbappé der Kragen

Das Verhältnis zwischen Paris St. Germain und Real Madrid ist schon seit Monaten sehr angespannt. Grund ist das öffentliche Werben der Real-Klubführung um Weltmeister Kylian Mbappé. Nachdem Florentino Perez neue Avancen gestartet hat, platzt PSG-Sportdirektor Leonardo jetzt der Kragen.

Gegenüber “L’Équipe” schiesst der Brasilianer scharf in Richtung der Spanier. “Real Madrid muss aufhören, sich so zu benehmen. Mbappé ist PSG-Spieler und der Verein möchte, dass diese Beziehung von Dauer ist. Es ist ein Mangel an Respekt”, so die klaren Worte von Leonardo. Hintergrund sind Aussagen von Perez gegenüber einer in Madrid ansässigen Zeitung. Der Real-Boss hatte behauptet, dass es in der Personalie Mbappé im Januar Neuigkeiten geben wird. Einige fassten diese Wort bereit als Ankündigung für einen Transfer des 22-Jährigen Torjägers an. Perez ruderte später gegenüber “RMC Sport” allerdings ein wenig zurück: “Was ich gesagt habe, ist, dass ich bis zum nächsten Jahr warten muss, um Nachrichten zu verkünden. Dies geschieht stets mit Respekt vor PSG, mit denen wir gute Beziehungen haben.”

Verärgert hat er mit seinen öffentlichen Aussagen die Klubbosse der Pariser dennoch. Mbappé selbst hatte in den letzten Tagen öffentlich bestätigt, dass er Paris im Sommer eigentlich verlassen wollte. Sein aktueller Vertrag läuft nur noch bis im Juni des kommenden Jahres.

psc 5 Oktober, 2021 19:55