Messi bei der Weltfussballer-Wahl für Kroos unverdient unter den Top 3

Lionel Messi hat es bei der FIFA-Wahl zum besten Spieler des Jahres einmal mehr unter die Top 3 geschafft – aus Sicht von toni Kroos unverdient.

Der deutsche Nationalspieler von Real Madrid ist in seinem Podcast “Einfach mal Luppen”, den er gemeinsam mit seinem Bruder Felix Kroos betreibt, dieser Meinung. Felix Kroos sagt eindeutig: “Messi gehört für mich nicht in die Top 3, weil ich finde, dass er dieses Jahr nicht die Leistung gebracht hat.” Bruder Toni stimmt dem zu. Aus seiner Sicht hätten es andere Spieler mehr verdient: “Joshua Kimmich hätte schon verdient gehabt, unter den Top 3 zu sein, weil er ein absoluter Leistungsträger war.” Am liebsten hätte er Real-Kapitän Sergio Ramos an Messis Position gesehen: “Er hat ein überragendes Jahr gespielt mit seinen 34 Jahren. Wenn du so viel gewinnst, finde ich es auch mal schön für die ganze Zunft von Nicht-Stürmern, dass es auch ein bisschen darum geht, was sonst noch wichtig ist auf dem Platz”, so Toni Kroos. Ramos landete letztlich auf Rang 11.

psc 23 Dezember, 2020 09:52