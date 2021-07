ManUtd gibt erstes Angebot für Raphaël Varane ab

Manchester United unternimmt konkrete Schritte, was die geplante Verpflichtung von Raphaël Varane angeht.

Wie “RMC” berichtet, werden die Red Devils in Bälde ein konkretes und offizielles Angebot für den Verteidiger von Real Madrid abgeben. Der Vertrag von Varane bei den Madrilenen läuft in einem Jahr aus. Eine Verlängerung strebt der 28-Jährige nicht an. Angeblich fordert Real trotz des nur noch relativ kurz laufenden Vertrags eine Ablöse in Höhe von 50 Mio. Euro.

ManUtd will den Preis allerdings noch deutlich senken, schliesslich ist Varane in einem Jahr ablösefrei zu haben.

psc 16 Juli, 2021 10:24