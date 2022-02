Milan will Brahim Diaz im Sommer fest übernehmen

Der AC Mailand will nicht erst noch ein Jahr warten, um Brahim Diaz fest unter Vertrag zu nehmen.

Brahim Diaz könnte sich schon bald fest beim AC Mailand verankern. Wie die “Gazzetta dello Sport” berichtet, wollen die Rossoneri die mit Real Madrid vereinbarte Kaufoption schon in diesem Sommer aktivieren. Diaz liess sich sich erneut in die italienische Metropole ausleihen, diesmal allerdings gleich für zwei Jahre.

Dem Vernehmen nach liegt die Summe, die Milan für einen Festkauf aufbringen muss, bei 22 Millionen Euro. Was es in dieser Sache noch zu erwähnen gibt: Real behält auch bei einem permanenten Wechsel nach Mailand den Zugriff auf Diaz, der bei Bedarf für 27 Millionen Euro an die Concha Espina zurückgeholt werden kann.

Der Iberer mit marokkanischem Hintergrund spielte schon in der Saison 2020/21 auf Leihbasis für Milan und verlängerte seine Zusammenarbeit mit dem Serie-A-Klub um zwei weitere Jahre. In der laufenden Runde kommt Diaz auf acht Torbeteiligungen in 27 Pflichtspielen.

aoe 12 Februar, 2022 15:50