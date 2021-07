Varane-Transfer zu ManUtd rückt immer näher

Nach dem frühen Aus an der Europameisterschaft mit Frankreich kann sich Raphaël Varane nun um seine Zukunft kümmern. Für den Real-Verteidiger könnte es in diesem Sommer auf die Insel gehen.

Der 28-jährige Innenverteidiger ist nur noch eine weitere Saison an die Madrilenen gebunden. Angeblich strebt er einen Transfer bereits in diesem Sommer an. Und wie englische und französische Medien berichten, haben sich die Gespräche zwischen den beiden involvierten Vereinen nun intensiviert. Angeblich könnte eine Einigung schon bald gefunden werden. Varane spielt mittlerweile seit zehn Jahren für Real und will eine Luftveränderung. Finale Einigungen stehen allerdings noch aus. Noch ist unklar, ob der Wechsel des Nationalspielers tatsächlich über die Bühne geht.

psc 1 Juli, 2021 15:54