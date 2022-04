Real-Coach Carlo Ancelotti ist wegen Dani Ceballos traurig

Mittelfeldspieler Dani Ceballos ist nach zwei persönlich durchaus erfolgreichen Jahren bei Arsenal im vergangenen Sommer wieder zu Real Madrid zurückgekehrt. Dort musste er sich erneut hinten anstellen, was Trainer Carlo Ancelotti leidtut.

Dies gibt der italienische Coach auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Getafe offen zu. “Dani Ceballos hat nicht die Minuten gespielt, die er mit Blick auf seinen Einsatz im Training, verdient gehabt hätte. Er ist einer der wenigen, der weniger Minuten bekommen hat, als er sollte”, sagt Ancelotti und führt aus: “Ich habe viel Vertrauen in ihn, er ist ein sehr professioneller Spieler. Dass er so wenig gespielt hat stört mich und macht mich auch traurig, denn er verdient es. Vielleicht kann ich ihm diese Spielzeit in den nächsten Partien geben.”

Was einerseits als Lob für Ceballos gelesen werden kann, ist gleichzeitig auch ein Seitenhieb an andere Ergänzungsspieler, die sich im Training offenbar nicht für Einsätze aufdrängen können.

Ceballos seinerseits hat die erste Saisonhälfte wegen einer Sprunggelenksverletzung verpasst. In der Rückrunde steht er nun auf seiner Position im zentralen Mittelfeld aber im Schatten von Toni Kroos, Luka Modric und Casemiro. Zudem drängen auch Eduardo Camavinga und Federico Valverde auf Einsätze.

psc 8 April, 2022 14:16