Real: Erneuter Ärger um Bale

Die Causa Gareth Bale kommt bei Real Madrid einfach nicht zur Ruhe. Angeblich hat der Angreifer das Stadion am Donnerstagabend fluchtartig verlassen – noch vor dem Schlusspfiff.

Die spanischen Medien haben neues Futter für ihr Lieblingsthema erhalten: Gareth Bale. Die “Marca” titelt zum Beispiel: “Bale, der Letzte in der Reihe.” Doch nicht nur seine Nicht-Berücksichtigung beim Pokal-Aus gegen Real Sociedad (3:4) am Donnerstagabend sorgt für Schlagzeilen.

Ansässige Zeitungen berichten unisono, dass Bale das Bernabeu an besagtem Abend schon in der 82. Minute, also beim Stand von 1:4 aus Sicht von Real Madrid, verlassen hatte. Die “AS” veröffentlichte ein Video, das den Waliser zeigt, als er mit seinem Auto die “Flucht” ergreift.

Im Klub-Reglement ist festgehalten, dass Spieler bis zehn Minuten vor Schluss im Stadion bleiben müssen. Neuland betritt Bale mit seinem Verstoss allerdings nicht. Angeblich ist es bereits das fünfte Vergehen des 30-Jährige in dieser Saison.

aoe 8 Februar, 2020 15:34