Real Madrid fordert Absichtserklärung von Kylian Mbappé

Ein Transfer von Kylian Mbappé zu Real Madrid ist weiterhin ein heisses Thema, allerdings fordern die Spanier ein Zeichen des 24-jährigen Torjägers.

Dieser solle öffentlich klarstellen, dass er einen Wechsel zu den Madrilenen anstrebt, berichtet "L'Équipe". Erst danach will Real angeblich aktiv werden und ein konkretes Angebot für den Superstar abgeben. Zuletzt war vom 15. August als Zeitpunkt der ersten Offerte die Rede. Mbappé muss sich derzeit angeblich in einer separaten Trainingsgruppe mit den aussortierten Julian Draxler und Leandro Paredes fit halten. Er ist nicht voller Bestandteil der Mannschaft. Die PSG-Verantwortlichen sagen weiterhin, dass er entweder seinen bis Juni 2024 gültigen Vertrag verlängern oder noch in dieser Transferperiode verkauft werden soll.

psc 7 August, 2023 09:12