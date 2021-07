Real Madrid wartet auf ManUtd-Angebot für Raphaël Varane

Tatsächlich scheint man auch im Lager von Real mit einem Abgang des Innenverteidigers zu rechnen, der seinen nur noch bis 2022 gültigen Vertrag offenbar nicht verlängern will. Nur ein Transfer in diesem Sommer könnte Real noch eine stattliche Ablöse einbringen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano stehen die beiden Vereine inzwischen in direktem Kontakt. Im Lager der Spanier wartet man auf ein offizielles Angebot.

Zwischen ManUtd und Varane werden keine Probleme erwartet: Die Einigung über einen Vertrag scheint reine Formsache.

Manchester United are now back in direct contact with Real Madrid for Raphaël Varane, after opening talks weeks ago. Negotiations on personal terms not an issue. 🔴 #MUFC

Man United confirmed their intention to sign Varane – official bid in once they’ll know Real final position.

