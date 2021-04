Real Madrid soll Gehaltsforderungen von Alaba akzeptiert haben

Der Wechsel von David Alaba vom FC Bayern zu Real Madrid rückt näher. Die Königlichen sollen den Forderungen des scheidenden Münchner nachkommen.

Ab dem 1. Juli 2021 ist David Alaba ablösefrei zu ergattern, da er seinen zum 30. Juli 2021 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern wollte. Das kommunizierte der Verteidiger unlängst in der Öffentlichkeit. Noch aber hält sich der 28-Jährige bezüglich seines neuen Arbeitgebers bedeckt.

Laut Angaben des spanischen Sportzeitung “AS” wird es Real Madrid werden, das den österreichischen Nationalspieler unter Vertrag nehmen wird. Lehnten die Bayern wohl Alabas Forderungen ab, sollen die Blancos diese akzeptiert haben. Der gebürtige Wiener soll demnach in Madrid jährlich mehr als 20 Millionen Euro brutto erhalten. Auf der Suche nach einer festen Bleibe sei er dort auch – wohl in La Finca, einem Promi-Viertel in der spanischen Hauptstadt, in dem mehrere Real-Stars wie auch Toni Kroos residieren.

adk 18 April, 2021 11:56