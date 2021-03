Real-Verbleib oder Abgang? Sergio Ramos fällt die Entscheidung

Die Entscheidung um die Zukunft von Real-Kapitän Sergio Ramos fällt offenbar in den nächsten Tagen.

Der 35-jährige Routinier würde grundsätzlich gerne in Madrid bleiben. Über seinen Bruder und Berater René forderte er bei der Real-Führung einen neuen Zweijahresvertrag bei gleichbleibendem Gehalt. Auf diese Forderung gingen die Königlichen laut spanischen Medienberichten aber nicht ein: Das Grundgehalt könnte zwar gleich bleiben, aber dem Innenverteidiger wird aufgrund seines hohen Alters und einer Klub-Policy nach wie vor nur ein Einjahresvertrag angeboten – wie bei Luka Modric, der sich damit einverstanden zeigt. Die Klubverantwortlichen hoffen alle, dass Ramos letztlich auch einschlägt.

In der TV-Sendung “El Chiringuito” heisst es, dass der Abwehrspieler seine Entscheidung dem Verein in den kommenden Tagen mitteilen wird. Entscheidet er sich für einen Abgang, kann er ablösefrei wechseln. Auch in Bezug auf die Bemühungen um David Alaba könnte die anstehende Entscheidung von weitreichender Bedeutung sein: Geht Ramos würden sich die Königlichen wohl noch stärker auf den ebenfalls ablösefreien Noch-Bayern-Verteidiger fokussieren.

psc 17 März, 2021 14:59