Zidane lässt Real-Zukunft weiter offen und kündigt Gespräch an

Die Zukunft von Zinédine Zidane als Cheftrainer von Real Madrid ist weiterhin offen. Nach der verspielten Meisterschaft äussert sich der Franzose.

Trotz Vertrag bis 2022 ist ein Abgang von Zinédine Zidane weg von Real Madrid möglich. Zuletzt kamen sogar bereits Gerüchte auf, der 48-Jährige hätte seine Spieler bereits davon in Kenntnis gesetzt, dass diese Saison seine letzte als Cheftrainer der Königlichen sein würde. Nach dem 2:1 gegen den FC Villarreal am letzten Spieltag in der Liga sagte ‘Zizou’ bei “Movistar+”: “Ich bin nicht das Wichtigste. Ich werde in nächster Zeit in Ruhe mit dem Verein sprechen.”

Als Nachfolger werden Ex-Juventus-Coach Massimiliano Allegri und Raul, Trainer der zweiten Mannschaft Reals, gehandelt. Auch der Name Joachim Löw fällt immer wieder in diesem Zusammenhang.

adk 23 Mai, 2021 11:22