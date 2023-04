Zurück zu Real? So steht es um Zidanes Rückkehr-Pläne

Zinédine Zidane würde gerne zurück auf die Trainerbank. Zuletzt gab es Gerüchte um eine Rückkehr zu Real Madrid. Dazu wird es wohl aber nicht kommen.

Dass Zinédine Zidane bald schon ein drittes Mal das Traineramt bei Real Madrid leiten wird, ist unwahrscheinlich. Die spanische «Marca» schreibt in einem Bericht davon, den Gerüchten ein Ende setzen zu wollen. Das aus einem guten Grund: Carlo Ancelotti sitzt bei den Blancos weiterhin fest im Sattel, sein Vertrag läuft noch bis 2024. Und der Italiener stellte in letzter Zeit ein ums andere Mal klar, diesen erfüllen zu wollen.

Laut «Marca» kämen für Zidane aber andere Optionen infrage. So führt das in Madrid ansässige Sportblatt Juventus, Paris Saint-Germain und Olympique Marseille als Kandidaten auf. Ein klarer Favorit kristallisiert sich bislang aber nicht heraus. Das ist der Tatsache bedingt, dass bei jenen Klubs noch Trainer im Amt sind. Doch bei Juve und PSG gelten Massimiliano Allegri und Christophe Galtier als angezählt. Wie es in Marseille mit Igor Tudor weitergeht, steht wohl ebenso noch aus.

adk 30 April, 2023 11:22