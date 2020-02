Barça-Wunschstürmer José Willian kostet ein Vermögen

Real Sociedads Angreifer Willian José ist Barças Wunschstürmer, falls ein Ersatz-Transfer für den langzeitverletzten Ousmane Dembélé gewährt wird. Das Unterfangen würde allerdings enorm teuer.

Der Ligarivale der Katalanen ist nämlich nicht bereit seinen brasilianischen Torjäger einfach so ziehen zu lassen. “Wenn sie die 70 Millionen auf den Tisch legen, gibt es nichts mehr zu sagen”, erklärte Sociedads Trainer Trainer Imanol Alguacil nun in der “AS”. Zu einem niedrigeren Preis will der Klub Willian José offenbar nicht ziehen lassen.

Und Willian José scheint auch nicht besonders wechselwillig zu sein: “Er ist bei uns und will bei uns bleiben. Ich weiß nicht, wie lange, aber mindestens bis zum Ende der Saison.”

Ohnehin ist noch unklar, ob Barça tatsächlich nachlegen darf. Die medizinische Kommission der Liga wird eruieren, ob die Verletzung von Ousmane Dembélé tatsächlich gravierend genug ist, dass die Spezialregel greift.

psc 12 Februar, 2020 18:32