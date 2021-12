PSG-Profi Rafinha wechselt nach Spanien

Der Wechsel des brasilianischen Mittelfeldspielers Rafinha von Paris St. Germain zu Real Sociedad befindet sich auf der Zielgeraden.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano am Montag mit Fotobeweis berichtet, ist der 28-Jährige zum Medizintest bei den Basken eingetroffen. Rafinha stiess im Oktober 2020 vom FC Barcelona zu PSG. Dort konnte er sich allerdings aufgrund der grossen Konkurrenz nicht durchsetzen. In dieser Saison stehen erst fünf Teileinsätze in der Ligue 1 zu Buche. Nun kehrt der jüngere Bruder von Liverpool-Star Thiago nach Spanien zurück und schliesst sich Real Sociedad an. Der Wechsel erfolgt vorerst nur auf Leihbasis und enthält keine Kaufoption. PSG zahlt bis Saisonende weiterhin ein Teil des Salärs des Spielmachers, der noch bis 2023 unter Vertrag steht.

psc 27 Dezember, 2021 10:42