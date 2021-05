Ex-Nati-Captain Gökhan Inler feiert in der Türkei erneut

Der frühere Schweizer Nationalmannschafts-Captain Gökhan Inler hat auch in dieser Saison Grund zur Freude: Mit seinem Verein Adana Demirspor schafft er den Aufstieg in die türkische Süper Lig.

Letztes Jahr konnte Inler mit Istanbul Basaksehir sogar noch über den Meistertitel jubeln. Allerdings verbrachte er einen Grossteil der Saison auf der Ersatzbank. Das ist dieses Mal anders. Inler nimmt bei Demirspor eine wichtige Rolle ein und war in der zweiten Saisonhälfte sogar regelmässig Kapitän der Mannschaft. Im defensiven Mittelfeld zog er wie zu seinen besten Zeiten die Fäden.

Dies äusserst erfolgreich. Der Aufstieg mit seinem Team reiht sich in die Erfolge früherer Tage ein: Mit dem FCZ wurde Inler zweimal Schweizer Meister, mit Leicester City holte er den englischen Meistertitel und mit Napoli gewann er zweimal in der Coppa Italia. Zudem gewann er mit Basaksehir und Besiktas in der Türkei zwei Meistertitel.

psc 10 Mai, 2021 18:46