Greuther Fürth schmeisst Marc Schneider raus

Marc Schneider ist nicht mehr länger Trainer von Greuther Fürth. Der deutsche Zweitligist hat den Schweizer nach etwas mehr als drei Monaten freigestellt.

Obwohl sich Rachid Azzouzi in der jüngsten Zeit stets vor Marc Schneider stellte, hatte sich abgezeichnet, dass sich der Schweizer nicht länger auf seinem Trainerposten halten kann. Das 2:2 im Heimspiel gegen Hansa Rostock am Freitag war zu viel, Schneider ist mit sofortiger Wirkung freigestellt worden.

«Wir haben in den letzten Wochen viel versucht, auch Marc hat alles versucht, aber am Ende müssen wir festhalten, dass wir uns zwar punktetechnisch leicht verbessert haben, aber nicht so, wie wir uns alle das vorstellen», so Geschäftsführer Sport Azzouzi, der ergänzt: «Wir danken Marc für seinen Einsatz, die menschlich aussergewöhnliche und gute Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine weitere Karriere nur das Beste.»

Schneider hatte den Posten erst Anfang Juli übernommen, das sportliche Abschneiden ist bisher verheerend gewesen. Zunächst schied er mit Fürth bereits in der 1. Runde des DFB-Pokal blamabel gegen den Fünftligisten Stuttgarter Kickers aus. Danach folgten unzählige durchwachsene Auftritte in der Meisterschaft.

Das Kleeblatt, das sich als Bundesliga-Absteiger deutlich mehr erhofft hat, steht nach zwölf Spieltagen mit gerade mal zehn Punkten dar. Schneiders katastrophale Bilanz: nur ein Sieg, sieben Remis und vier Niederlagen. Der 42-Jährige sagt: «Leider haben wir nicht die Punkte eingefahren, wie wir das hätten können. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft sich aus der aktuellen Situation herausarbeiten wird.»

Die SPVGG GREUTHER FÜRTH hat Marc #Schneider von seinem Amt als Trainer freigestellt. Bis auf Weiteres werden die Co-Trainer Rainer Widmayer und Stefan Kleineheismann das Training beim #Kleeblatt leiten. Zur Meldung: https://t.co/mpUYNnGkAg pic.twitter.com/Uaoqck45Sr — SPVGG GREUTHER FÜRTH (@kleeblattfuerth) October 15, 2022

aoe 15 Oktober, 2022 11:16