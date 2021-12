Grosse Ehre für Nati-Goalie Jonas Omlin in Frankreich

Das International Centre for Sports Studies (CIES) hat sein Team der Vorrunde veröffentlicht. Die Neuenburger orentieren sich dabei am Performance Index von Opta. Berücksichtigt wurden zudem nur Spieler mit mindestens 900 Einsatzminuten. Omlin sticht absolute Spitzengoalies aus. Er wechselte im August 2020 nach Montpellier und hat sich dort sofort als Stammkeeper etabliert. Wegen einer Verletzung verpasste er zu Saisonbeginn einige Spiele, fand dann aber sofort in die Spur. Zur Saisonmitte liegt er mit seinem Team auf dem 5. Tabellenplatz. Auch ein Verdienst von ihm und seinen Paraden.

Die komplette Top-11 der Vorrunde sieht so aus:

Tor

Jonas Omlin (Montpellier)

Verteidigung

Presnel Kimpembe (PSG)

William Saliba (Marseille)

Nayef Aguerd (Stade Rennais)

Mittelfeld

Boubacar Kamara (Marseille)

Seko Fofana (Lens)

Idrissa Gueye (PSG)

Romain Faivre (Stade Brestois)

Dimitri Payet (Marseille)

Achraf Hakimi (PSG)

Sturm

Kylian Mbappé (PSG)

Exclusive @CIES_Football ⚽️ best XI for 🇫🇷 @Ligue1UberEats ❗️ @PSG_inside 🔝 with 4⃣ players 😎 @OM_Officiel follows with 3⃣ 👏 @staderennais, @MontpellierHSC, @SB29 & @RCLens also represented 👍 Best XIs for other big-5 leagues ➡️ https://t.co/SWlaP9NpiR pic.twitter.com/OEY8DYy0AX

— CIES Football Obs (@CIES_Football) December 21, 2021