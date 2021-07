PSV Eindhoven will Nati-Goalie Yvon Mvogo halten

RB Leipzig könnte den Schweizer Nati-Goalie Yvon Mvogo noch bis zum 16. Juli zurückbeordern. Das wird wohl nicht geschehen. Die PSV Eindhoven plant vorderhand weiterhin mit dem 27-Jährigen.

Der Keeper wurde im vergangenen Sommer für zwei Jahre an die Niederländer ausgeliehen. RB Leipzig hätte aber die Möglichkeit, die Leihe nach einem Jahr abzubrechen. Dies wird wohl nicht geschehen. Mvogo weilt zurzeit im Urlaub nach der EM und könnte dann laut “Eindhovens Dagblad” nach Eindhoven zurückkehren. Dort muss er sich mit dem neu verpflichteten Joël Drommel um den Nummer 1-Posten duellieren. Es wird eine schwierige Aufgabe. Im schlimmsten Fall droht dem reflexstarken Schweizer wieder eine Rolle als Backup – wie er sie von 2017 bis 2020 bereits in Leipzig innehatte. Mvogo wird aber darum kämpfen, dass dies nicht geschieht, falls er tatsächlich in den Niederlanden bleibt.

psc 8 Juli, 2021 14:19