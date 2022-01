Fiorentina bestätigt Transfer von Stürmer Jonathan Ikoné

Die AC Fiorentina hat die Ankunft von Flügelstürmer Jonathan Ikoné bestätigt.

Der 23-jährige Franzose wechselt für eine Ablöse von 14 Mio. Euro vom französischen Meister Lille in die Toskana und unterzeichnet in Florenz einen Vertrag bis 2026. In dieser Saison hat Ikoné unter anderem 18 Ligue 1-Spiele und fünf Einsätze in der Champions League bestritten. Nun schlägt er in Italien ein neues Kapitel seiner Karriere auf.

psc 3 Januar, 2022 14:12