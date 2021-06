Perfekt: Fiorentina schnappt sich Nico Gonzalez

Die AC Fiorentina hat den Transfer von Stuttgarts argentinischem Flügelstürmer Nicolas Gonzalez bestätigt.

Der 23-jährige Linksfuss unterzeichnet bei der Viola einen Fünfjahresvertrag bis 2026. Die Ablöse beträgt 23 Mio. Euro. Durch Boni kann die Summe bis auf 27 Mio. Euro ansteigen. Verletzungsbedingt kam Gonzalez in der vergangenen Saison nur zu 15 Bundesligaeinsätzen. Dabei gelangen ihm starke 6 Tore und 2 Assists. Ab nächster Saison greift er nun in der Serie A an.

Nico Gonzalez è un nuovo giocatore della Fiorentina 🤝 #ForzaViola 💜 #Fiorentina — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 23, 2021

psc 23 Juni, 2021 15:24