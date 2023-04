Aufhören oder weitermachen? Zlatan Ibrahimovic trifft Entscheidung

Zlatan Ibrahimovic weiss noch nicht, wie es über die Saison hinaus beim AC Mailand für ihn weitergeht. Über den weiteren Verlauf seiner Karriere soll er dagegen schon entschieden haben.

Der nimmermüde Zlatan Ibrahimovic hat wohl noch nicht genug. Laut einem Bericht des italienischen «Sky»-Ablegers will der 41-Jährige seine Karriere noch nicht für beendet erklären und weiterspielen. Dabei ist offen, bei welchem Klub er das tun wird.

Ibrahimovic machte das fortgeschritten Alter und die damit einhergehenden körperlichen Probleme in den vergangenen Monaten einen dicken Strich durch die Rechnung. Aufgrund von Wadenproblemen setzt Ibrahimovic aktuell erneut aus und droht das Finale der Saison zu verpassen.

Ob es bei Milan für ihn weitergeht, ist offen. In der laufenden Saison stand Ibrahimovic nur viermal auf dem Platz, das rechtfertigt in keiner Weise sein noch immer üppiges Gehalt. In dieser Woche wurde ausserdem Bolognas Marko Arnautovic (34) als Mailänder Transferoption genannt.

aoe 29 April, 2023 10:47