Lille-Boss kündigt Sanches-Abgang an – zu PSG oder Milan

Der Vertrag von Renato Sanches läuft beim OSC Lille Ende Juni 2023 aus. Doch schon jetzt steht fest, dass der Portugiese den französischen Meister von 2021 verlassen wird. “Renato Sanches wird diesen Sommer gehen. Es wird Paris oder Mailand sein, zwei grosse und riesige Möglichkeiten für Renato”, wird Lille-Präsident Oliver Letáng von Fabrizio Romano zitiert.

Lille president Oliver Letáng: “Renato Sanches will leave this summer. It will be Paris or Milan, two big and huge possibilities for Renato”, tells via @le11hdf. 🚨🇵🇹 #transfers

“We have still no full agreement with any club – it will be confidential”. pic.twitter.com/ZE8HbdmyRC

