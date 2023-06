AS Rom schnappt sich Aouar von Lyon

Die AS Rom verstärkt sich mit den Diensten von Houssem Aouar. Der Mittelfeldspieler kommt ablösefrei von Olympique Lyon.

Houssem Aouar entscheidet sich für einen Wechsel von Olympique Lyon zur AS Rom. Wie der Serie-A-Klub bestätigt, wechselt der Algerier, dessen Kontrakt in Lyon ausläuft, ablösefrei in die italienische Hauptstadt. Dort unterzeichnet der 24-Jährige einen bis 2028 datierten Vertrag.

"Ich bin sehr glücklich, bei der Roma unterschrieben zu haben, denn sie ist ein grossartiger Verein mit einer grossen Geschichte", sagte Aouar: "Ich denke, es ist das richtige Projekt für mich, mit einer grossen Mannschaft, guten Spielern und einer einzigartigen Fangemeinde. Ich bin jetzt ein Spieler der Giallorossi und ich bin bereit, um loszulegen."

adk 11 Juni, 2023 15:23