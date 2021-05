Bestätigt: Trainer Paulo Fonseca verlässt die AS Roma zum Saisonende

Nun ist es offiziell: Die AS Roma gibt per Saisonende die Trennung von Trainer Paulo Fonseca bekannt.

Zuletzt wackelte der Stuhl des 48-jährigen Portugiesen bereits gehörig. Nach der heftigen 2:6-Schlappe in der Europa League gegen Manchester United rechnete mancher mit der vorzeitigen Entlassung des Trainers. Die Roma gibt nun aber erst einmal bekannt, dass der per Ende Juni auslaufende Vertrag definitiv nicht verlängert wird. Für die letzten Spiele in dieser Saison bleibt Fonseca noch im Amt.

Die Spekulationen um seine Nachfolge in der italienischen Hauptstadt beginnen bereits. Mit den Namen Sergio Conceiçao (FC Porto) und José Mourinho figurieren auch zwei Landsmänner des abtretenden Roma-Coaches auf der Liste.

psc 4 Mai, 2021 12:13