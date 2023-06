Chris Smalling macht bei der AS Roma weiter

Der 33-jährige Routinier hat bis 2025 unterschrieben, wie der Serie A-Klub am Freitag mitteilt. Smalling wechselte vor vier Jahren zunächst auf Leihbasis von Manchester United zu den Giallorossi und wurde von diesen im Anschluss fest übernommen. Nun plant er mindestens zwei Jahre in der italienischen Hauptstadt, wo er sich sehr wohl fühlt.

Smalling’s here to stay! 🤩

We are delighted to announce that the defender has penned a new contract with the club until 30 June 2025! ✍️#ASRoma | @ChrisSmalling 🧱

pic.twitter.com/mt5m4mgLpj

— AS Roma English (@ASRomaEN) June 16, 2023