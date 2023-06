Dybala nach Saudi-Arabien? Berater klärt auf

Klubs aus Saudi-Arabien sollen auch AS Rom-Star Paulo Dybala locken. Doch Kontakt gab es bislang noch nicht.

Wird Paulo Dybala der nächste Star, der nach Saudi-Arabien abwandert? Zumindest scheint es noch nicht konkret, dass der Argentinier die AS Rom gen Wüstenstaat verlassen könnte. "Paulo hat mit niemandem gesprochen und ich habe keine Anrufe oder Angebote von saudischen Vereinen erhalten", wird sein Berater Jorge Atun vom italienischen Transferexperten Fabrizio Romano zitiert. "Ich bin dafür verantwortlich, Klubs zuzuhören, die sich für Dybala interessieren, der Spieler ist im Urlaub."

Für Vereine aus dem Ausland soll Dybala eine Ausstiegsklausel in Höhe von 12 Mio. Euro besitzen. Will ihn ein Serie-A-Team von der AS Rom loseisen, würden 20 Mio. Euro fällig werden.

adk 12 Juni, 2023 18:31