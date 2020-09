Hiobsbotschaft: Italo-Juwel Nicolo Zaniolo erleidet Kreuzbandriss

Italiens Nachwuchsjuwel Nicolo Zaniolo erleidet bereits den zweiten Kreuzbandriss innert acht Monaten.

Der Offensivspieler verletzte sich beim Einsatz mit der Squadra Azzurra beim 1:0-Sieg gegen die Niederlande am Montagabend. Wie Tests ergeben haben, erlitt er eine Verletzung am Kreuzband – diesmal im linken Knie. Vor acht Monaten war das andere Knie betroffen. Sein Verein, die AS Roma, kommuniziert, dass sich Zaniolo erneut einer Operation unterziehen muss. Es folgt ein neuerlicher monatelanger Ausfall für den 21-jährigen Nachwuchsstar.

Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart. L’iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e domani verrà sottoposto a intervento chirurgico pic.twitter.com/5K22bwRHKw — AS Roma (@OfficialASRoma) September 8, 2020

psc 8 September, 2020 11:13