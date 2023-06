José Mourinho will Infos zu den Plänen der AS Roma

José Mourinho will möglichst rasch wissen, wie die Zukunftspläne der AS Roma mit ihm und auch auf dem Transfermarkt aussehen. In den Ferien in seiner portugiesischen Heimat könnte er sich mit Klubbesitzer Dan Friedkin treffen.

Der US-Unternehmer ist mit seinem Privatjet ganz in der Nähe von Mourinho angekommen, wie der "Corriere dello Sport" berichtet. Ein gemeinsames Treffen ist naheliegend.

Die AS Roma steht finanziell weiterhin unter Druck, um die Financial Fairplay-Regularien zu erfüllen. Deshalb sind die Giallorossi auch in diesem Sommer bezüglich Transfers nur eingeschränkt handlungsfähig. Mourinho, der noch bis 2024 unter Vertrag steht, beklagte sich bereits in der Vergangenheit über fehlende Neuzugänge. Ob er (langfristig) in Rom bleibt, ist trotz Qualifikation für das Europa League-Final in dieser Saison weiterhin ungewiss.

psc 23 Juni, 2023 15:50