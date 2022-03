José Mourinho attackiert nach Derbysieg die eigenen Fans

Roma-Trainer José Mourinho sorgt wieder einmal für Furore: Der portugiesische Starcoach kritisiert nach dem 3:0-Derbysieg gegen Lazio die eigenen Fans.

Nach dem Vollerfolg holt “The Special One” zu einem Rundumschlag aus. Dem 59-Jährigen gefiel gar nicht, dass die Roma-Fans den Erzrivalen nach dem Schlusspfiff mit “Ole”-Gesängen verhöhnten. “Ich mag es nicht, wenn ein Spieler dieses ‘Ole’ so interpretiert, dass ein Spiel zu Ende ist oder dass er eine Show abzieht. Respekt ist sehr wichtig. Wir haben mit drei Toren gewonnen, hätten vier oder fünf haben können, aber Respekt vor dem Gegner ist wichtig”, so die Ansage von Mourinho. Bereits auf dem Spielfeld wurde ersichtlich, dass ihm das Anstimmen der Gesänge gar nicht gefiel.

Vom Auftritt seiner Mannschaft war der Roma-Coach hingegen angetan: “Heute war wirklich etwas Besonderes, es fühlte sich so an, als hätten die Jungs alles auf den Platz gebracht, an dem wir vorher gearbeitet haben.”

Tammy Abraham brachte die Giallorossi am Sonntag bereits in der ersten Minute in Führung. Es folgte noch ein weiteres Tor von ihm und ein Treffer durch Lorenzo Pellegrini in der 40. Minute. Das Hinspiel hatte die Roma noch mit 2:3 verloren.

psc 21 März, 2022 18:06