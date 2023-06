José Mourinho wird nach Schiri-Schelte von der UEFA bestraft

Der portugiesische Starcoach José Mourinho wird nach seiner heftigen Kritik am englischen Schiedsrichter Anthony Taylor während und nach dem Europa League-Finale zwischen der AS Roma und Sevilla von der UEFA bestraft.

Der europäische Verband verhängt vier Spielsperren gegen den 60-Jährigen. Unter anderem bezeichnete Mourinho die Leistung der Unparteiischen in einer Garage als "verdammte Schande". In der Folge kam es am Flughafen in Budapest zu Anfeindungen von Römer Fans gegenüber Taylor und dessen Familie.

“It's a F**king disgrace..." - Jose Mourinho to the Refs after Europa League final 😳pic.twitter.com/C6mjH7vJh9 — Italian Football TV (@IFTVofficial) June 1, 2023

psc 21 Juni, 2023 17:43