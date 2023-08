Mourinho akzeptiert Job-Angebot aus Saudi-Arabien

Als Trainer wird José Mourinho nicht nach Saudi-Arabien wechseln. Dafür nimmt der Portugiese einen anderen Job im Wüstenstaat an.

Die Fans der AS Rom müssen sich wohl keine Sorgen machen, dass José Mourinho bald Trainer in Saudi-Arabien wird. Wie die saudische Nachrichtenagentur "Spa" nun berichtet, wird der "Special One" für die kommenden drei Jahre Mitglied im Vorstand der Mahd Sports Academy, die sich um die Suche, Ausbildung und Förderung von Fussball-Talenten kümmert. Mourinhos Engagement in Rom soll davon unberührt bleiben.

Kronprinz Mohammad bin Salman habe sich höchstpersönlich um den Portugiesen bemüht und ihn überzeugt, heisst es. Mourinho, dessen Vertrag in Rom noch bis 2024 läuft, soll nun dabei helfen, das arabische Land noch populärer und fussballerisch attraktiver zu gestalten.

adk 2 August, 2023 16:58