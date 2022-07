Mourinho hofft, Dybala zur Roma locken zu können

Paulo Dybala hat nach seinem Abschied von Juventus noch keinen neuen Verein. Startrainer José Mourinho soll hoffen, den Argentinier zur AS Rom locken zu können.

Ein Wechsel von Paulo Dybala zu Inter Mailand hat sich so gut wie zerschlagen. Dafür steigen bei der AS Rom wohl wieder die Hoffnungen, den Spielmacher verpflichten zu können. So berichtet der “Corriere dello Sport”, dass José Mourinho noch nicht aufgegeben hat, sich um den 28-jährigen Ex-Profi von Juventus zu bemühen.

Ob Dybala nun nach Rom wechselt? Zuletzt hatte es auch Gerüchte geben, wonach Olympique Marseille an ihm interessiert sei. Laut dem italienischen Transferguru Fabrizio Romano ist an diesen Spekulationen aber nichts dran.

adk 8 Juli, 2022 10:37