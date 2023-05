Mourinho soll Zukunftsentscheidung getroffen haben

José Mourinho und die AS Rom könnten schon bald getrennte Wege gehen. Der Abgang des Portugiesen zeichnet sich ab.

Laut der italienischen Zeitung "Il Messaggero" scheint es, als hätte José Mourinho seine Entscheidung getroffen: Er wird die AS Rom wohl zum Saisonende verlassen - obwohl sein Vertrag noch bis 2024 läuft. Angenommen wird, dass die Roma bislang noch keine Informationen dazu preisgibt, weil am kommenden Mittwoch (21 Uhr) gegen den FC Sevilla den Final in der Europa League ansteht. Erst im Anschluss könnte eine offizielle Mitteilung erfolgen.

Das würde sich abzeichnen. Der Coach ist mit der Klubleitung nicht wirklich zufrieden: Aus seiner Sicht wird viel zu wenig Geld in den Kader investiert. Letztlich sei dies auch der Grund, weshalb die Giallorossi eine Top 4-Platzierung in der Serie A und damit die direkte Champions League-Qualifikation über die Liga verpasst haben. Mourinho und seine Mannschaft haben aber den Europa League-Final erreicht, könnten dort einen Titel gewinnen und dann doch in die Königsklasse einziehen.

Laut einem Bericht des "Corriere dello Sport" hat das Verhältnis zwischen dem "Special One" und der Roma-Führung gar einen Tiefpunkt erreicht. Die Fans sind Mourinho für das Erreichte aber sehr dankbar und wünschen sich mehrheitlich einen Verbleib des Startrainers.

adk 28 Mai, 2023 15:56