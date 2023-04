Nach ätzender Cassano-Kritik: Mourinho kontert

Der ehemalige italienische Nationalspieler Antonio Cassano schiesst heftig in Richtung José Mourinho. Dies lässt sich der Trainer der AS Rom nicht gefallen.

«Mou sch**** auf den Fussball. Er arbeitet nicht gerne, er weiss nicht, wie man kommuniziert oder spricht – lassen wir uns nicht von seiner Geschichte täuschen», ätzte Antonio Cassano jüngst bei «Bobo TV» gegen José Mourinho. Nur einen Tag später folgte auch schon Mourinhos Reaktion. «Jeder darf seine eigenen Vorlieben haben und Kritik äussern», erklärte der Portugiese nach dem 1:0-Sieg der AS Rom beim FC Turin am Samstagabend, «aber bei anderen, wie Antonio, ist es anders: Er hat Spass, die anderen arbeiten ernsthaft.»

Mourinho, der selbst zweimal die Champions League gewann und zudem viermal zum Welttrainer des Jahres gekürt wurde, stellte klar: «Cassano hat für Roma, Inter und Real gespielt: In Madrid erinnert man sich an ihn wegen seiner Jacke, mit der Roma hat er einen Superpokal gewonnen, ohne zu spielen, mit Inter hat er nicht einmal den Lombardei-Pokal gewonnen. Ich, Sie wissen, was ich mit Inter, Real Madrid und Roma gewonnen habe. Er mag ein Problem mit mir haben, aber ich habe kein Problem mit ihm.»

