Perfekt: Leandro Paredes kehrt zur AS Rom zurück

Leandro Paredes kehrt offiziell zur AS Rom zurück. Der italienische Hauptstadtklub bestätigt die Verpflichtung des Argentiniers.

Fortan läuft Leandro Paredes wieder für die AS Rom auf. Der Mittelfeldspieler stand bereits von 2014 bis 2018 bei den Giallorossi unter Vertrag, ehe er über Zenit St. Petersburg zu Paris St. Germain wechselte. PSG verlieh den 29-Jährigen bereits in der Vorsaison an Juventus und gibt den Weltmeister nun endgültig ab.

Das Team von Startrainer José Mourinho schlägt zu und überweist gerade mal kolportierte 2,5 Millionen Euro nach Paris. In der ewigen Stadt läuft Paredes' Kontrakt bis mindestens 2025.

adk 16 August, 2023 10:58