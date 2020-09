Perfekt: PSG schnappt sich Alessandro Florenzi

Paris St. Germain füllt seine Lücke auf der rechten Abwehrseite mit dem italienischen Nationalspieler Alessandro Florenzi.

Der 29-Jährige wird für die kommende Saison von der AS Roma ausgeliehen, wobei PSG im Anschluss eine Kaufoption besitzt. Florenzi ersetzt nominell Thomas Meunier, der die Pariser in Richtung Borussia Dortmund verlassen hat. Er ist nach den zuvor bereits ausgeliehenen Mauro Icardi und Sergio Rico der erste Neuzugang der Pariser in dieser Transferperiode.

psc 11 September, 2020 18:56