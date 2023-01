Rom-Abgang? Zaniolo nicht im Spieltagskader

Nicolo Zaniolo könnte die AS Rom noch im Januar verlassen. Dementsprechend wurde der Offensivspieler nun aus dem Spieltagskader gestrichen.

Die AS Rom tritt am Sonntag gegen Spezia an. Das allerdings ohne Nicolo Zaniolo. Der 23-Jährige wurde von Trainer José Mourinho aus dem Aufgebot gestrichen. Laut «Calciomercato» soll unter anderem Tottenham daran interessiert sein, den italienischen Nationalspieler zu verpflichten. Laut Transferexperte Gianluca Di Mario würde die Roma einem Abgang zustimmen – eine Leihe inklusive Kaufoption steht im Raum. Billig dürfte der Deal aber nicht werden. Denn die Römer sollen knapp 40 Millionen Euro fordern.

adk 21 Januar, 2023 15:58